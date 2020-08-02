Правительство утвердило субсидии на постройку судов для добычи краба

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации от государства рыбопромысловым компаниям на строительство на дальневосточных верфях судов для вылова краба. Новая норма будет действовать с 1 января 2021 года, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Размер субсидии составит 20% стоимости заказа, но не должен превышать 340 млн рублей. В программе будут участвовать организации, получившие доли инвестиционных квот на добычу краба на электронном аукционе. В рамках договора о закреплении доли они обязались приобрести среднетоннажные суда, сделанные в России", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Заключение соглашений о выдаче субсидий и контроль их исполнения поручены Минпромторгу. Субсидии поддержат дальневосточную судостроительную промышленность и ускорят обновление рыбопромыслового флота.