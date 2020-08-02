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Кабмин одобрил поправки в Налоговый кодекс по разработке медно-никелевых месторождений

Они позволят ввести в разработку нерентабельные "бедные" сульфидные медно-никелевые месторождения в Красноярском крае

МОСКВА, 2 августа./ТАСС/. Правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс России, которые позволят ввести в разработку нерентабельные "бедные" сульфидные медно-никелевые месторождения в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения многокомпонентных комплексных руд, добываемых на территории Красноярского края" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Принятие данных поправок позволит ввести в разработку нерентабельные в действующей системе налогообложения "бедные" сульфидные медно-никелевые месторождения полезных ископаемых с низким содержанием полезных компонентов в руде в Красноярском крае.

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