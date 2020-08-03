Мантуров сообщил, что российские автозаводы в 2020 году будут загружены на 40-44%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Загрузка автозаводов в РФ по итогам года составит 40-44% по сравнению с более чем 50% в прошлом году, сообщил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отметил, что имеющиеся в стране мощности рассчитаны на выпуск 3 млн автомобилей в год.

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"В прошлом году было произведено 1,7 млн автомобилей, в этом, конечно, будет меньше. В прошлом году было загружено чуть больше половины мощностей, в этом году будет 40-44%", - сказал министр.

Мантуров выразил надежду, что до остановки автопроизводств, аналогичной весенней, дело не дойдет. "При этом мы прекрасно понимаем, что в летний период, когда компании планируют традиционный корпоративный отпуск, такие технологические перерывы возможны", - сказал он.

Министр не ожидает остановок выпуска машин и из-за нехватки автокомпонентов. В начале года были определенные проблемы, когда китайские предприятия закрывались на период пандемии, признал он. "На самом деле, это катализировало, конечно, процессы импортозамещения. С учетом балльной системы предприятия активно занимаются процессом локализации производства автокомпонентов, чтобы набрать нужное для получения господдержки количество баллов", - отметил Мантуров.