{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром" оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд

Ориентировочная стоимость услуг по транспортировке газа через территорию Белорусии в 2020 году должна составить $345 млн

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд, говорится в сообщении газового холдинга.

"Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Белоруссию должна ориентировочно составить $2,69 млрд США", - говорится в сообщении.

Пр этом, исходя из рыночной стоимости, ориентировочная стоимость услуг по транспортировке газа через территорию Белорусии в 2020 году должна составить $345 млн.

Теги
БелоруссияРоссия
ЦБ РФ продал валюту с расчетами 31 июля на 5,8 млрд руб.
Читать полностью