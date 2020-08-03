"Газпром" оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссию в 2020 году в $2,69 млрд, говорится в сообщении газового холдинга.

"Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Белоруссию должна ориентировочно составить $2,69 млрд США", - говорится в сообщении.

Пр этом, исходя из рыночной стоимости, ориентировочная стоимость услуг по транспортировке газа через территорию Белорусии в 2020 году должна составить $345 млн.