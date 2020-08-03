Хуснуллин надеется на плавное и системное развитие Крыма после продления ФЦП

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Крым и Севастополь смогут плавно и системно развиваться после продления федеральной целевой программы (ФЦП) и выделения на нее дополнительных средств, надеется вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Instagram.

Ранее Хуснуллин, находившийся с рабочей поездкой в Крыму, сообщил, что Крым и Севастополь дополнительно получат 300 млрд рублей по ФЦП социально-экономического развития этих регионов, которая была продлена до 2024 года.

"Завершили мы неделю рабочей поездки по Крыму, посмотрели на программу социально-экономического развития Крыма. Хорошая новость в том, что программу продлили еще на два года, выделят дополнительно более 300 млрд рублей, и могу с уверенностью сказать, что у Крыма есть все возможности для быстрого и эффективного развития. Надеюсь, что утвержденная на прошедшей неделе программа позволит Крыму плавно, системно развиваться, строить дороги, инфраструктуру, делать хорошие туристические комплексы", - сказал Хуснуллин в опубликованном на странице видеоролике.

Зампред также сообщил, что по завершении рабочей поездки решил отдохнуть на полуострове. "Вообще, я верю, что Крым у нас будет хорошо развиваться. Заканчивая эту неделю, я взял отпуск и еще недельку проведу здесь, в Крыму", - добавил вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что будет из Крыма сообщать своим подписчикам о появившихся новостях.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры. После предыдущей пролонгации она должна была действовать до 2022 года, финансирование предполагалось в объеме 961,2 млрд рублей.