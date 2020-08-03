Глава ОАК представит Путину доклад о развитии корпорации

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен ознакомиться с планом оздоровления и развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

На встрече в Кремле с генеральным директором ОАК Юрием Слюсарем глава государства потребовал представить "план финансового оздоровления, развития компании до 2035 года", "о том, как этот план осуществляется и как идет финансовое оздоровление компании".

"В периметр Объединенной авиастроительной компании входит шесть наших крупных, известных на весь мир компаний. Хотел от вас услышать, как выстраивается работа по каждой из этих линий и, конечно, по новым продуктам, новым летательным аппаратам, новым самолетам", - отметил Путин. Особенно его интересует самолет Ил-114-300, который планируется использовать для улучшения транспортной доступности в регионах РФ.

ОАК была создана в 2006 году. На сегодняшний день в ОАК входят около 30 предприятий, корпорация - один из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения. Компании, входящие в структуру ОАК, обладают правами на такие всемирно известные бренды как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев" а также новые - SSJ, МС-21.