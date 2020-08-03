Число платежей по штрафам за превышение скорости в пандемию выросло на 133%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Количество платежей по штрафам за превышение скорости в апреле - мае 2020 года возросло на 133% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные исследования, проведенного лабораторией "СберДанные" Сбербанка по обработке и анализу больших данных.

"Число нарушений скоростного режима на 20-40 км во время пандемии заметно выросло. Количество платежей в 250 рублей выросло на 133% в апреле - мае 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 ода.", - говорится в исследовании.

При этом в июне - июле, когда ограничения в некоторых регионах частично сняли, поток платежей по нарушениям сократился на 48%. Снизилось и количество всех видов автодорожных штрафов, отмечают авторы

Помимо этого, эксперты указали, что россияне по-прежнему реже пользуются общественным транспортом.

"Число поездок на общественном транспорте все еще значительно не дотягивает до нормального уровня. Падение к концу июля 2019 года все еще составляет 26,3% в годовом выражении. Очевидно, граждане пытаются, по возможности, избегать социальных контактов", - говорится в исследовании.

В целом количество оплат, связанных с транспортом, 20-26 июля в России было на 15% ниже, чем в прошлом году. Однако в пяти регионах транспортная активность возросла. Так, самый существенный рост относительно прошлого года наблюдался в Хабаровском крае (+14,7%). При этом в Москве и Санкт-Петербурге, по данным "СберИндекса", зафиксировано падение числа поездок на 20%.

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