В СФ оценили влияние разрыва налогового соглашения с Кипром на инвестиционный климат РФ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Решение о денонсации соглашения о двойном налогообложении с Кипром не повлияет на российский ивестиционный климат и вернет большинство компаний в юрисдикцию РФ, заявил ТАСС в понедельник зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

"На российский инвестиционный климат это решение не повлияет, так как головные компании в основном использовали кипрскую юрисдикцию не с целью защиты капиталов, а для того чтобы платить пониженную налоговую ставку на дивиденды. Если соглашение денонсировано, то любую компанию будут облагать налогом два раза, то есть российским компаниям нет налогового смысла держать на Кипре никаких дочерних компаний, открывать там какие-то офисы, филиалы, использовать юрисдикцию этой страны", - сказал Епишин.

"От данного решения, скорее всего, большинство компаний вернется в российскую юрисдикцию", - добавил сенатор.

Ранее министерство финансов РФ сообщило, что Россия с 3 августа запускает денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Минфин России ранее провел переговоры с кипрскими коллегами по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. В ходе переговоров, по словам российского ведомства, Кипр выдвинул свои предложения, "проанализировав которые Минфин РФ пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения".

За время действия российско-кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году - более 1,9 трлн рублей, подчеркивают в Минфине РФ.

Новое налоговое соглашение

25 марта текущего года президент РФ Владимир Путин предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. Указанная мера требовала корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Глава государства поручил кабмину организовать такую работу. Путин предупредил, что Россия выйдет из подобных соглашений в одностороннем порядке, если заграничные партнеры не примут новые условия. Он пояснил, что начать следует с тех государств, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

1 апреля на совещании Путина с членами правительства премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что реализацию поручения по налогообложению дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, российское правительство, как и обсуждалось президентом и премьером, начало именно с Кипра и что кабинет направил властям островной республики письмо об изменении договора об избежании двойного налогообложения.

Источник в кипрском правительстве ранее сообщил ТАСС, что во время состоявшегося 2 июля второго раунда переговоров между финансовыми ведомствами двух стран о согласовании нового варианта налогового соглашения представители Кипра потребовали внести в документ ряд исключений. В том числе они настаивали на необходимости "освободить от повышенного налогообложения государственные компании, те предприятия, ценные бумаги которых котируются на бирже, а также юридических лиц, надзор за деятельностью которых ведут инвестиционные группы". Однако, по утверждению собеседника, "российская сторона посчитала, что предложенный круг компаний слишком широк".