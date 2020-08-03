В ГД полагают, что из-за пересмотра налоговых соглашений россияне переведут бизнес в РФ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пересмотр соглашений о налогообложении между РФ и другими странами подтолкнет российских бизнесменов переводить свои активы и предприятия под российскую юрисдикцию. Такое мнение журналистам высказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя грядущую денонсацию такого соглашения с Кипром.

"Пересмотр налоговых соглашений создает предпосылки перевода россиянами бизнеса из-за рубежа в отечественную юрисдикцию, например, в специальные административные районы с пониженной налоговой ставкой, - сказал депутат. - В случае отказа других стран с низконалоговой юрисдикцией от предлагаемого соглашения, Россия также денонсирует договоры с несправедливым перераспределением налогов".

По словам парламентария, денонсация Россией соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром направлена исключительно на защиту национальных интересов страны в области формирования бюджета.

Ранее министерство финансов РФ сообщило, что Россия с 3 августа запускает денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Минфин России ранее провел переговоры с кипрскими коллегами по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. В ходе переговоров, по словам российского ведомства, Кипр выдвинул свои предложения, "проанализировав которые Минфин РФ пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения".

За время действия российско-кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году - более 1,9 трлн руб., подчеркивают в Минфине РФ.