Эксперты считают оправданной мерой денонсацию соглашения с Кипром

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром - оправданная мера, но чтобы такая политика консолидации налоговой базы в РФ была более эффективна, необходимо перезаключать соглашения с массой стран, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Россия с 3 августа запускает денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Предложения о денонсации рассматриваются Госдумой, ближайшая сессия работы которой начнется в сентябре 2020 года. После принятия Госдумой соответствующий закон должен быть рассмотрен в Совете Федерации и подписан президентом РФ. В тексте соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром отмечается, что страна, которая прекращает действие этого соглашения, должна направить соответствующее уведомление второй стороне. Соглашение прекратит свое действие с начала календарного года, следующего за годом направления уведомления.

Оправданные меры

"В настоящее время имеет место систематическое и значительное выпадение налоговых поступлений в результате применения пониженных ставок налогообложения у источника процентов и дивидендов. Только по итогам 2018 года этот показатель составил около 76 млрд рублей, в том числе около 37,5 млрд рублей пришлось на Кипр", - отмечает руководитель лаборатории исследований налоговой политики ИПЭИ РАНХиГС Николай Милоголов.

"Разрыв данного соглашения с Кипром, очевидно, является оправданным с точки зрения повышения налоговых поступлений в бюджет РФ и выравнивания налоговых условий для компаний, работающих на российском рынке, независимо от их места регистрации", - отметил Милоголов.

С ним согласен руководитель Департамента аудиторских услуг KPMG Антон Усов. По его словам, денонсация соглашения о двойном налогообложении находится в рамках государственной политики тех стран, которые хотят, чтобы большая часть налоговой базы оставалась у них. Особенно это актуально в рамках нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией. "Мы в данном случае находимся в тренде событий", - сказал Усов.

При этом Милоголов добавляет, что в случае отказа Кипра от условий России разрыв соглашения является радикальной, но обоснованной мерой налоговой политики.

Возможные проблемы

В то же время Усов отметил, что пока существуют альтернативные юрисдикции для работы, бизнес будет пытаться адаптироваться к новым условиям.

"Изначально это повысит собираемость налогов, но чтобы сохранить это необходимо вести работу по всем государствам по унификации и стандартизации налоговых режимов", - сказал он, отметив, что Кипр использовался не столько как место вывода денег, но и как удобная юрисдикция для структурирования финансовых транзакций.

"Удобство европейской юрисдикции, дружественность по отношению к РФ позволяла использовать Кипр как финансовый центр. Разрыв соглашения приведет к тому, что эта юрисдикция станет неудобной. Вполне возможно, бизнес начнет искать новые страны, например, Голландию или Швейцарию, для осуществления финансовых транзакций. В этой связи, чтобы такая политика консолидации налоговой базы в РФ была более эффективна, необходимо перезаключать соглашения с массой стран, чтобы у нас получилось то, что называется гармонизация налоговой политики", - отметил Усов.

С ним согласна партнер практики налоговых и юридических услуг E&Y Марина Белякова. По ее словам, определенный эффект от внедрения этой меры ожидать можно, но оценить его пока достаточно сложно.

"Важно понимать, что эта мера вносит существенные изменения в структуры инвестирования в РФ и это потребует серьезных реструктуризаций со стороны бизнеса", - говорит Белякова из E&Y.