Источник: против экс-главы "ВСМПО-Ависмы" возбудили уголовное дело

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено против бывшего гендиректора крупнейшего в мире производителя титана "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, сообщил ТАСС источник, близкий к ВСМПО.

В Ростехе, который является акционером "ВСМПО-Ависмы" с долей 25%, ТАСС подтвердили эту информацию. "Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем - это прерогатива следственных органов", - сказали в госкорпорации.

О расторжении трудового договора с Воеводиным стало известно в начале мая. По информации пресс-службы предприятия, Воеводин, занимавший должность генерального директора с июля 2009 года, принял решение покинуть корпорацию, чтобы сосредоточиться на личных проектах.

"ВСМПО-Ависма" входит в госкорпорацию "Ростех" и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.