Власти Нью-Йорка попросили суд запретить Трампу мешать получению его налоговых деклараций

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Прокурор округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс просит суд прекратить рассмотрение иска президента США Дональда Трампа, который требует не раскрывать его налоговые декларации. Об этом говорится в ходатайстве Вэнса, которое поступило в понедельник в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.

Прокурор в 2019 году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним. Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса.

Президент США предпринял целый ряд попыток, чтобы прекратить начатое Вэнсом разбирательство. Он, в частности, обратился в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, требуя признать запрос Вэнса в Mazars незаконным. Прокурор добивается того, чтобы суд прекратил рассматривать данный иск президента США.

Как подчеркивается в новом ходатайстве, адвокатам Трампа не удалось доказать, что запрос Вэнса "осуществляется недобросовестно". По мнению Вэнса, президент США подал иск лишь с целью замедлить разбирательство окружной прокуратуры. Как полагает Вэнс, адвокаты Трампа выдвигают те аргументы против предоставления прокурору налоговых деклараций, которые суд ранее уже отвергал.

В июле Верховный суд США вынес постановление, согласно которому прокуратура округа имеет право продолжать попытки получить указанные материалы. Вэнс заявил, что продолжит разбирательство. Адвокаты Трампа настаивают на том, что прокурор руководствуется политическими мотивами и рассчитывает получить налоговые декларации в свете президентских выборов в США, запланированных на ноябрь.

Демократы требуют раскрытия деклараций

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. В 2019 году Трамп заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной. Вэнс представляет Демократическую партию США.