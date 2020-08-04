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Опрос: более 80% заемщиков МФО повысили внимание к скидкам и программам лояльности

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 80% заемщиков российских микрофинансовых организаций (МФО) повысили внимание к программам лояльности, таким как кредитные карты с начислением процентов на остаток и кэшбэк-программы, следует из данных опроса, проведенного платежным сервисом "Скрепка" среди заемщиков микрофинансовых компаний.

"82% россиян при выборе кредитной организации стали обращать повышенное внимание на программы лояльности - скидки, кэшбэк или бонусы", - говорится в материале.

Среди наиболее востребованных инструментов респонденты отметили кредитные карты с начислением процентов на остаток и кэшбэк-программы. 73% опрошенных склонны выбирать программы лояльности, которые позволяют получать бонусы на протяжении всего срока займа.

В свою очередь крупные МФО активнее всего предлагают такие инструменты, как снижение процентной ставки при повторном обращении, бесплатный первый заем и реферальная программа "приведи друга". Кроме того, некоторые микрокредитные компании начали предлагать кэшбэк за своевременное погашение займа. В целом, на рынке наблюдается тренд на развитие программ лояльности на уровне банковских, отмечается в материале.

"Мы видим, что кризис, вызванный пандемией, значительно повлиял на выбор заемщиков - они стали более требовательны к кредиторам с точки зрения скидок, бонусов и наличия других программ лояльности. Кроме того, на рынок сейчас активно выходят потребители поколения Z. Для них большое значение имеет не только технологичность финансовых сервисов и продуктов, но и программы лояльности, которые формируют отношения между брендом и потребителем" - приводит пресс-служба слова генерального директора платежного сервиса "Скрепка" Алексея Шумилина.

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