Сомали впервые в своей истории объявила международный тендер на нефтяные месторождения

ПРЕТОРИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Сомали объявила во вторник международный тендер на разработку нефтяных и газовых месторождений на шельфе страны. Как отмечает сомалийский новостной портал Goobjoog News, это произошло впервые в истории страны.

"Заявки на получение лицензий принимаются с 4 августа по 12 марта 2021 года, - говорится в объявлении министерства энергетики и водных ресурсов. - Выставляются семь морских блоков". Согласно прогнозам, потенциал этих участков достигает 20 млрд баррелей нефти.

Федеральный парламент Сомали принял в минувшем феврале Закон о нефти, который утвердил президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед. Он предусматривает формулу раздела прибыли между вовлеченными сторонами.

В свою очередь правительство создало Нефтяное управление Сомали, которое рассмотрит заявки, а затем займется регулированием нового сектора национальной экономики. Возглавил управление Ибрагим Али Хусейн, который с 2014 года работает старшим экономическим советником в министерстве энергетики и водных ресурсов.

"Наша задача состоит в том, чтобы создать конкурентоспособный налоговый и регуляторный режим для привлечения инвестиций, обеспечивая при этом справедливую долю будущих доходов народу Сомали", - заявил глава управления.

Сомали - одна из последних стран Африки, где еще не проводилась комплексная нефтяная и газовая разведка. В 50-е годы прошлого века в Сомали поиск нефти вел ряд крупнейших нефтяных компаний, включая Shell, Eni и Chevron. Они обнаружили несколько многообещающих участков, однако череда гражданских войн в этой стране не позволила начать широкую добычу углеводородов.