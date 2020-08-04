ФАС прокомментировала сообщения о продаже авиабилетов в страны, с которыми нет сообщения

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Продажа российскими авиакомпаниями билетов в страны, с которыми временно приостановлено авиасообщение, может ущемлять интересы пассажиров. Как говорится в сообщении ФАС, соответствующее письмо служба направила в Минтранс.

"В соответствии с поступающими в ведомство обращениями граждан и по информации СМИ, авиакомпании продают авиабилеты на рейсы в страны, авиасообщение с которыми в настоящее время отсутствует. По мнению ФАС России, это обстоятельство создает риск отмены рейсов по причине отсутствия разрешения на международный полет. Вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полетам пассажирам предлагаются ваучеры, - отмечается в сообщении ФАС. - Ведомство обращает внимание, что подобная практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний".

30 июля Общероссийское объединение пассажиров попросило руководителя Росавиации Александра Нерадько запретить "Аэрофлоту" продавать авиабилеты в те страны, с которыми у России на данный момент нет разрешения на регулярное и чартерное авиасообщение.