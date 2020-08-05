"Аэрофлот" надеется выйти на прежний объем перевозок за рубеж до конца летнего сезона-2021

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает выйти на докризисный уровень по международным перевозкам до конца летнего сезона 2021 года. Об этом в интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса" рассказал гендиректор группы Виталий Савельев.

"Мы защитили оптимистический сценарий, деньги в виде госгарантий от правительства тоже получали под него. Не хотели брать лишнее и просили дать нам возможность летать с июня внутри страны. Так и получилось. Вторая часть - регулярные перевозки за рубеж с августа. Сценарий реализуется. Шанс у нас есть. Если все произойдет по заявленному плану, по пассажиропотоку внутри России восстановимся к концу 2020 года. По перевозкам за границу рассчитываем выйти на 90 процентов к марту 2021 года, а до конца летнего сезона следующего года почти полностью вернуть международные линии", - сообщил он.

По словам Савельева, на данный момент у компании уйдет всего лишь пара недель на то, чтобы заново запустить международные рейсы, когда будет необходимость.