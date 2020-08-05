"Аэрофлот" надеется выйти на прежний объем перевозок за рубеж до конца летнего сезона-2021

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает выйти на докризисный уровень по международным перевозкам до конца летнего сезона 2021 года. Об этом в интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса" рассказал гендиректор группы Виталий Савельев.
"Мы защитили оптимистический сценарий, деньги в виде госгарантий от правительства тоже получали под него. Не хотели брать лишнее и просили дать нам возможность летать с июня внутри страны. Так и получилось. Вторая часть - регулярные перевозки за рубеж с августа. Сценарий реализуется. Шанс у нас есть. Если все произойдет по заявленному плану, по пассажиропотоку внутри России восстановимся к концу 2020 года. По перевозкам за границу рассчитываем выйти на 90 процентов к марту 2021 года, а до конца летнего сезона следующего года почти полностью вернуть международные линии", - сообщил он.
По словам Савельева, на данный момент у компании уйдет всего лишь пара недель на то, чтобы заново запустить международные рейсы, когда будет необходимость.
"С операционной точки зрения у нас все готово. Система бронирования должна ввести перевозку, чтобы пассажир смог купить билет. Все. В нормальной среде на такой перезапуск ушел бы месяц - полтора. Но сейчас все давно назрело, поэтому не исключаем, что сможем за пару недель запустить рейсы. Если они будут на 75% заполнены, полетим", - добавил он.
По итогам 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 60,7 млн пассажиров (авиакомпания - 37,2 млн пассажиров). При этом на международных линиях группа компаний за прошлый год перевезла 27,1 млн пассажиров, на внутренних - 33,6 млн пассажиров. Головная авиакомпания - 19,4 млн и 17,79 млн пассажиров соответственно.
Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой. С 1 августа началось поэтапное возобновление международного авиасообщения: на данный момент для полетов открыты Великобритания, Турция и Танзания.