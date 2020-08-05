"Аэрофлот" не планирует сокращения персонала в ближайшее время

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в ближайшее время не планирует сокращений персонала. Об этом в интервью проекту ТАСС " Первые лица бизнеса " рассказал гендиректор группы Виталий Савельев.

"Ни одного человека не сократили, и не планируем этого делать в ближайшее время. Надеемся, что до конца года ситуация поправится. Она уже улучшается. Хочется верить, что отрасль потихоньку восстановится", - сказал он.

По словам Савельева, компания прорабатывала несколько антикризисных сценариев, которые в том числе предполагали сокращения, или продажу, или банкротство дочерних компаний. Но в итоге решила не использовать такие сценарии.

"Мы подготовили три варианта сценария, три пакета решений, которые я вскрывал бы в зависимости от обстоятельств. Ровно так, как это было в 2009 году. [...] Подробности не хочу раскрывать, это наши внутренние дела, но всегда есть меры, которые можно применить в случае кризиса. Как минимум - сокращение персонала, как максимум - продажа или банкротство дочерних предприятий, чтобы выжить. Но мы этим путем не пошли", - добавил Савельев.