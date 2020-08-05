Порядка 60% сотрудников X5 Retail Group перейдут на удаленный и гибридный режимы работы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. X5 Retail Group управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", запустила проект по трансформации своих офисов на территории России в фиджитал-пространства и перевод 60% сотрудников компании на удаленный и комбинированный режимы работы. Об этом говорится в сообщении компании.

"X5 Retail Group запустила проект по удаленной работе Home Office и трансформацию своих офисов на территории России. <..> Проект предполагает интеграцию phygital-принципов в ежедневную деятельность компании, сочетание цифрового и физического пространств для работы и взаимодействия. В рамках проекта около 60% сотрудников перейдут на удаленный и комбинированный режимы работы", - говорится в сообщении.

Большинство сотрудников (46%) смогут работать из дома 1-3 дня в неделю, остальные либо перейдут на постоянную работу из дома, либо смогут приезжать в офис один раз в неделю. При этом компания сохранит все условия оплаты труда, льготы и компенсации вне зависимости от выбранного формата работы. "Решение о графике удаленной работы сотрудник, деятельность которого допускает такой режим, сможет принять самостоятельно и согласовать с непосредственным руководителем", - отмечает компания.

Завершить реорганизацию офисов компания планирует к концу 2021 года. В рамках трансформации компания изменит подход к использованию ресурсов, в частности электричества, воды, бумаги, офисных пространств. Офисы Х5 станут "пространствами-трансформерами" для командной работы. Если сегодня около 90% площадей занимают рабочие места и лишь 10% отведено под зоны коммуникаций, то после трансформации соотношение должно составить 60% и 40% соответственно. В компании рассчитывают, что обновленный подход позволит оптимизировать расходы на аренду.

"Внедрение удаленной работы в стандарты Х5 трансформирует текущие процессы работы с персоналом и ускорит цифровизацию компании. Проект Home Office предполагает обучение руководителей и сотрудников работе в новом формате, от проведения встреч до оценки эффективности, интеграцию новых цифровых решений: сервисов бронирования рабочих мест и пространств, инструментов для совместной работы и коммуникаций, дополнительных HR-сервисов широкого спектра, ИТ-инструментов, необходимых для эффективной работы сотрудников и команд", - отмечают в компании.

О компании

На 30 июня 2020 года под управлением X5 находились 17 025 магазинов. Сеть включает в себя 16 096 магазинов "Пятерочка", 867 супермаркетов "Перекресток" и 62 гипермаркета "Карусель". X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 307 тыс. сотрудников, в том числе более 1,5 тыс. IT- и Data-специалистов.