На Ставрополье льготная ипотека позволила стимулировать спрос на жилье

СТАВРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Снижение первоначального взноса по льготной ипотеке позволит дополнительно стимулировать спрос на жилье, уменьшившийся весной 2020 года в период ограничений из-за пандемии. Об этом ТАСС сообщил министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Он отметил, что это позволит "вовлечь в программу тех заемщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года".

"Однозначно пользуется льготная ипотека популярностью [в Ставропольском крае], это отмечают все застройщики - программа действительно стала тем толчком, который спас ситуацию от провала в период осложнения. Что касается уменьшения взноса - меры, направленные на стимулирование покупательского спроса, безусловно, положительно оцениваются и краем, и застройщиками", - сказал он.

Ранее в министерстве ТАСС сообщили, что в период ограничительных мероприятий весной 2020 года власти фиксировали снижение почти на треть количества зарегистрированных договоров долевого участия. По данным краевого правительства, после запуска программы льготной ипотеки в регионе было оформлено договоров на сумму около 2 млрд рублей.

"После того как заработала льготная ипотека, цифры пошли вверх, причем, достаточно серьезно. Иногда гражданам достаточно трудно было собрать взнос, который определяли банки, теперь эта планка уменьшена. Это в любом случае обеспечивает упрощение получения ипотечных кредитов гражданами и будет стимулировать спрос на жилье", - отметил Савченко.

В 2020 году в крае планируется построить более 1 тыс. кв. метров жилья. "Пока по тем цифрам, которые мы имеем на сегодня, спрос [на жилье] соответствует предложению. Строят достаточно, поэтому цены не взлетают. Все квартиры продаются, поэтому нет затоваренности рынка на сегодняшний день - года полтора - два назад присутствовала затоваренность, не все квартиры продавались. На данный момент рынок отрегулировался, жилье продается, по сути, к моменту завершения строительства", - пояснил министр.

О льготной ипотеке под 6,5%

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Первоначально по программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей - в остальных регионах. Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 млн до 12 млн и с 3 млн до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.