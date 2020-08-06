Для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток запустили сервис по привлечению займов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) запустила сервис по привлечению заемного финансирования онлайн для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Он направлен на повышение эффективности реализации проектов дальневосточных предпринимателей, сообщается в четверг в релизе КРДВ.

"Новый сервис нацелен на обеспечение резидентам комфортного доступа к кредитным ресурсам. В настоящее время КРДВ заключила 18 соглашений, основная их часть была подписана во время ВЭФ-2019 с крупнейшими федеральными и региональными банками, среди которых Сбербанк, МСП Банк, банк "Открытие", Россельхозбанк, банк "Интеза", МТС Банк, банк "Приморье", Примсоцбанк, и Азиатско-Тихоокеанский банк. Полный список размещен на сайте корпорации", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по резидентской политике и информационным технологиям АО "КРДВ" Николая Запрягаева.

По информации пресс-службы КРДВ, новый сервис позволяет резидентам формировать и дистанционно направлять заявки на получение кредита одновременно в несколько банков - партнеров Корпорации развития Дальнего Востока, выбрав подходящие из представленного списка. Пользуясь сервисом, инвесторы всегда могут оперативно получить рекомендации от банков по оформлению заявок. Со своей стороны КРДВ имеет возможность отслеживать процессы рассмотрения заявок резидентов в кредитно-финансовых учреждениях. Мониторинг направлен на изучение потребностей резидентов с целью разработки подходящих программ финансирования.

На Дальнем Востоке созданы специальные условия для инвесторов, которые повышают привлекательность округа. Так, с господдержкой реализуются уже более 2,4 тыс. проектов на общую сумму 1,2 трлн рублей. В том числе в округе для инвесторов работают специальные режимы - территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на территории российского Дальнего Востока создано 20 ТОР, а территория свободного порта Владивосток включает 22 муниципальных образования в пяти регионах ДФО.

КРДВ является управляющей компанией на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток. Компания рассматривает заявки потенциальных инвесторов, обеспечивает строительство инфраструктуры.