Новый закон о транспортном строительстве сократит сроки реализации проектов на 1-2 года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Новый федеральный закон, направленный на оптимизацию сроков строительства транспортной инфраструктуры, позволит сократить сроки реализации проектов на 1-2 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра транспорта России Владимир Токарев.

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"Новые нормы позволят осуществлять строительство социально значимых объектов транспортной инфраструктуры в сжатые сроки, и в результате объекты, создание которых направленно на повышение уровня экономической связанности территории страны посредством расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, будут введены в эксплуатацию на 1-2 года раньше", - отметил замглавы Минтранса.

Токарев добавил, что перечень этих объектов утвердит правительство РФ. Федеральный закон, продолжил он, направлен на сокращение сроков строительства за счет оптимизации процедур.

"Например, упрощены правила утверждения документации по планировке территории, перевода земельных участков из одной категории в другую, установления видов разрешенного использования, предоставлена возможность подготовки разных видов градостроительной документации одновременно. Подчеркну, что при этом снижение требований к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объекта документом не предусмотрены", - заключил Токарев.