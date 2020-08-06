Гранты "Агростартап" на сумму около 51 млн рублей получили 15 заявителей в Подмосковье

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Гранты "Агростартап" в Московской области получили два фермерских хозяйства и 13 физических лиц на сумму около 51 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В этом году на получение гранта "Агростартап" было подано 28 заявок, 18 допущено к участию в конкурсном отборе. Победителями признаны 15 заявителей. В их числе два фермерских хозяйства, зарегистрированных в текущем году, и 13 физических лиц, которые в течение месяца должны зарегистрировать КФХ на сельской территории региона", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Он отметил, что максимальный размер гранта составляет 6 млн рублей.

"На развитие молочного животноводства получено пять грантов, мясного животноводства - два гранта, растениеводства - шесть, рыбоводства и пчеловодства предоставлено по одному гранту. Общая сумма этого вида поддержки составила 50,6 млн рублей", - добавил Разин.

На средства гранта "Агростартап" можно приобрести земельный участок сельскохозяйственного назначения и спецтехнику, также деньги можно потратить на разработку проектной документации, строительные и ремонтные работы помещений для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, на приобретение оборудования для производственных объектов и сельскохозяйственных животных, птицы, рыбопосадочного материала.