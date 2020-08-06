Завод по производству комбикорма заработает на Сахалине в октябре 2020 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Завод по производству более 30 тыс. тонн кормов в год для животных и птиц заработает в Холмске осенью 2020 года, сообщает в четверг пресс-служба Сахалинской областной думы.

"Сейчас весь комбинированный корм завозится из Алтайского края и Сибири, то есть на момент прибытия его в область половина срока годности уже истекает. Наш комплекс сможет поставлять свежий продукт, у него будет запас по срокам хранения. Очень часто корм при транспортировке плесневеет, а это уже опасно для поголовья скота. Мы встречались с руководителями островных сельскохозяйственных предприятий, и они выразили готовность закупать у завода готовый продукт", - цитирует пресс-служба гендиректора предприятия Сергея Лукьянченко.

Чтобы помочь производству, депутаты предложили областному минсельхозу включить завод в список предприятий, которым устанавливается льготный тариф на электроэнергию и компенсируются транспортные расходы из региональной казны.

"Местное производство качественного комбикорма позволит сохранять поголовье скота, повышать привес и производство молока. Уверен, сюда придут все крупные и личные подсобные хозяйства. Хочется одного, чтобы завод быстрее заработал", - добавил депутат областной думы Виталий Гомилевский, слова которого приводит пресс-служба.

Открытие производства в регионе закроет пятую часть от поставляемых на Сахалин комбикормов.