Суд еще не назначил дату слушаний по иску касательно эксплуатации "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Дата судебных слушаний по жалобе экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против Горнодобывающего управления Штральзунда относительно разрешения на ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" еще не назначена; прогнозировать, сколько времени займет ее рассмотрение, пока невозможно. Об этом заявил в четверг ТАСС представитель высшего административного суда земли Мекленбург - Передняя Померания в Грайфсвальде.

"В суде с 27 июля находится на рассмотрении жалоба Deutsche Umwelthilfe против Горнодобывающего управления Штральзунда, к которому привлечена Nord Stream 2 AG", - отметил собеседник агентства. По его словам, истец требует предоставления дополнительной информации по возможным утечкам метана в связи с эксплуатацией строящегося газопровода.

"Относительно ожидаемой продолжительности судебного производства я сейчас не могу предоставить точных данных. Дата слушаний пока не назначена", - отметил представитель суда.

В среду DUH сообщила о том, что добивается нового рассмотрения Горнодобывающим управлением города Штральзунд (отвечает за выдачу разрешения) заявки на ввод газопровода в эксплуатацию. По данным экологов, при ее первоначальном изучении не были учтены "новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа", акцент в январе 2018 года был сделан лишь на возможности утечек метана исключительно в море - из самого трубопровода. В своей жалобе DUH призывает также рассмотреть данный вопрос в Европейском суде.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.