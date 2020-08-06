В Петербурге ФАС выявила нарушения в закупке троллейбусов на 1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Оператор наземного общественного электротранспорта в Санкт-Петербурге "Горэлектротранс" допустил нарушения при составлении закупочной документации на приобретение в лизинг 41 троллейбуса с ценой контракта свыше 1 млрд рублей. В документах указаны требования, которые соответствуют троллейбусам только одного производителя, следует из информации, опубликованной на сайте ФАС России в четверг.

"ФАС России рассмотрела жалобу компании "Торговый дом "Транс-Альфа" на действия Санкт-петербургского ГУП городского электрического транспорта при закупке услуг финансовой аренды (лизинга) 41 троллейбуса с ценой контракта свыше 1 млрд рублей. По результатам рассмотрения жалобы Комиссия ФАС России установила, что заказчик указал в документации требования к характеристикам троллейбусов, соответствующие продукции единственного производителя. Кроме того, ряд требований предусматривал соответствие ГОСТ, которые утратили силу", - сообщается на сайте.

Как уточняется, в закупочной документации отсутствует запрет на допуск к поставке иностранного программного обеспечения, требование гарантии. По итогам проверки "Горэлектротранс" должен внести изменения в документы с учетом выявленных нарушений.

Ранее ТАСС сообщал, что конкурс на поставку в лизинг троллейбусов, отмененный в мае, предприятие возобновило в июне. Решение об отмене закупки в мае было обусловлено нестабильностью на финансовом рынке. Тогда лизинговые компании, страхуя финансовые риски, выставили предложения по ценам выше ожидаемых. Поэтому было принято решение объявить конкурс в более стабильных условиях.