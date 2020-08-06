Исследование: число вакансий на госслужбе выросло на 20% за второй квартал

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Количество вакансий на госслужбе выросло на 20% за II квартал 2020 года и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43%. Также увеличилось число запросов по вакансиям на государственную службу, об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра "Авито Работы".

"Это одни из самых высоких показателей прироста среди всех групп профессий. Общее количество вакансий в России выросло на 6% за квартал, однако оно остается на 4% меньше, чем в прошлом году. При этом по данным Росстата уровень безработицы в стране по сравнению с II кварталом 2019 года в среднем вырос на 30% и в июне 2020 г. составил 6,2%", - говорится в исследовании.

Отмечается, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга, больше всего вакансий на госслужбе размещено в Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Самый быстрый рост количества вакансий за 12 месяцев зафиксирован в Омске (+450% за год), Екатеринбурге (+125% за год), а также Барнауле и Тольятти (в обоих этих городах +100% за год).

Исследование показало, что средняя зарплата на госслужбе составила 35 тыс. рублей, продемонстрировав рост по итогам как квартала (+2%), так и года (+9%). Больше всего госслужащим платят в Москве (в среднем 50 тыс. рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (41,5 тыс. рублей в месяц), а также в Барнауле (40 тыс.), Екатеринбурге (36,5 тыс.) и Тюмени (35,8 тыс.)

"Количество запросов контактов по вакансиям на госслужбе в России растет. По итогам II квартала оно увеличилось на 20%, за год - на 107%. При этом не во всех крупных городах популярность госслужбы сильно выросла", - говорится в тексте.

Интерес к госслужбе

Самый большой рост интереса соискателей, по данным исследования, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в Барнауле, Самаре и в Омске. В этих трех городах число запросов контактов по вакансиям увеличилось более чем в четыре раза (на 355%, 326% и 322% соответственно).

В Москве соискатели значительно снизили свою активность: откликов на вакансии в группе "Госслужба, НКО" стало меньше на 39% по сравнению с предыдущим кварталом и на 35% по сравнению с II кварталом 2019 года. А вот в Санкт-Петербурге наблюдается обратная тенденция: интерес к работе госслужащими обозначили на 3% больше соискателей по итогам II квартала и на 95% больше год назад.

Меньше всех в сфере госслужбы хотят работать жители Иркутска, общее число запросов контактов ниже, чем в других крупных городах России. При этом по итогам трех месяцев интерес потенциальных кандидатов еще снизился на 77%, а в годовом выражении - на 71%, добавляют аналитики.

Аналитика проводилась 27-30 июля 2020 года, было проанализировано около 3 тыс. вакансий на "Авито Работа" в сфере "Госслужба" по всей России.