В Бундестаге оценили шансы на успех жалобы экологов по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Жалоба экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против Горнодобывающего управления Штральзунда относительно разрешения на ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" вряд ли имеет шансы на успех. Об этом заявил в четверг ТАСС глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

"В свете того факта, что все разрешения были выданы в соответствии с законом и проект уже завершен более чем на 90%, я исхожу из того, что жалоба не имеет шансов на успех", - подчеркнул депутат.