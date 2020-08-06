Роботизированную ферму на 540 коров построят под Вологдой в 2021 году

ВОЛОГДА, 6 августа. /ТАСС/. Современную роботизированную ферму на 540 коров построят в Вологодском районе Вологодской области. Ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2021 года, проект реализует один из крупнейших в регионе производителей молока племзавод "Родина", сообщил в четверг губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Вологодчина подтверждает звание молочной столицы Северо-Запада России. В нашем регионе сейчас строятся и реконструируются десятки животноводческих комплексов. В Вологодском районе в поселке Васильевское началось строительство молочно-товарной фермы на 543 головы крупного рогатого скота. Строительство новой фермы должно быть завершено осенью 2021 года", - написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

На новой ферме построят коровник с системой добровольного доения с роботами-доярами, родильное отделение, удобные помещения для персонала. Здесь будут трудиться десять человек и шесть современных роботов. "Вологодский район, в частности, племзавод "Родина" - пионер по производству автоматизированных животноводческих комплексов", - отметил Кувшинников.

По информации пресс-службы губернатора, инвестиции в проект составят более 260 млн рублей. Ферма разместится рядом с действующим роботизированным животноводческим комплексом. Внедрение высоких технологий позволяет племзаводу повысить надои молока, сохранить здоровье и производительность коров. На сегодня у племзавода 20 роботов-дояров, а всего в животноводческих комплексах региона используется 70 роботов различных модификаций, которые обслуживают 30% от общего поголовья коров.

По словам генерального директора племзавода Геннадия Шиловского, обслуживать роботов на новом комплексе будут посменно четыре оператора, еще два сотрудника будут заняты в родильном отделении. Достичь высоких показателей позволит компьютеризация процессов доения, приготовления и раздачи сбалансированных кормов с помощью мобильных раздатчиков-смесителей.

Как отметил губернатор, по итогам прошлого года область заняла четвертое место в России по производству молока на душу населения. За первое полугодие этого года произведено 300 тыс. тонн молока, что на 20% больше аналогичного показателя прошлого года. Достичь высоких показателей позволяет внедрение современных технологий содержания, кормления коров и ведение на высоком уровне селекционно-племенной работы с животными. Около половины производимого в регионе молока, молочной и другой сельхозпродукции поставляется в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и другие регионы России.