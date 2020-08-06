Госдолг Хабаровского края с начала года вырос на 8 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Государственный долг Хабаровского края с начала 2020 года увеличился на 8 млрд рублей, в том числе из-за проблем в управлении экономикой региона командой прежнего главы края Сергея Фургала. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в четверг во время программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Долг вырос с начала года на 8 млрд рублей", - сказал Дегтярев.

В качестве одной из причин роста госдолга он указал проблемы с управлением экономикой региона командой его предшественника, при этом пандемия, по мнению Дегтярева, не оказала значительного влияния на долг. "По коронавирусу мы просели только на 2,5 млрд рублей. Мне сложно критиковать Сергея Ивановича [Фургала], но то, что проблемы в управлении были, это нормально", - сказал Дегтярев.

По данным Министерства финансов Хабаровского края, на 1 июля госдолг региона превысил 57,9 млрд рублей. В июне региональные власти сообщали, что привлекут кредиты на 10 млрд рублей для рефинансирования существующих кредитов и закрытия выпадающих доходов. Бюджет Хабаровского края на 2020 год был принят с доходной частью в 108,2 млрд рублей, расходной - 115,4 млрд рублей и дефицитом в 7,2 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.