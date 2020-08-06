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Austrian Airlines хочет возобновить полеты в Россию

При этом конкретного плана и сроков начала полетов пока нет

ВЕНА, 6 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Austrian Airlines заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией, однако конкретного плана и сроков начала полетов пока нет. Об этом сообщил в четверг глава компании Austrian Airlines Алексис фон Хёнсбрёх.

"Переговоры в любом случае ведутся, точного плана, пока по крайней мере, нет. Разумеется, мы хотим как можно скорее начать эти рейсы, это совершенно очевидно. Но, честно признаться, я не знаю, как выглядит конкретный план", - сказал Хёнсбрёх на пресс-конференции в ответ на вопрос журналистов, когда можно рассчитывать на полеты этой компании в Россию.

Как сообщили корреспонденту ТАСС ранее в Austrian Airlines, с 1 августа авиаперевозчик не стал возобновлять рейсы в Россию.

В Австрии с 1 августа прекратил действие запрет на прилет пассажирских самолетов из 18 стран с высоким риском заражения коронавирусом, включая Россию, Белоруссию, Украину. На смену ему пришли новые строгие правила въезда из 32 регионов мира с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, среди которых оказалась Российская Федерация. Всем въезжающим необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или отправиться на карантин на 10 дней.

Граждане третьих стран, например россияне, не имеющие вида на жительство в Австрии или визы D, пока не могут напрямую въехать из 32 регионов "красного списка". Попасть в Австрию они могут только через 31 страну "зеленого списка", но при предъявлении отрицательного теста на коронавирус и с последующим пребыванием на карантине. Исключение из правил сделано для медперсонала, сезонных рабочих, дипломатов.

Ограничения не касаются государственных визитов. Транзит через Австрию разрешен без ограничений.

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