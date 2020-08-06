Гендиректор ассоциации "Финтех" Татьяна Жаркова вошла в совет директоров Qiwi

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Гендиректор ассоциации "Финтех" Татьяна Жаркова сменила бывшего финансового директора Qiwi Александра Караваева в совете директоров компании, говорится в ее сообщении.

На годовом собрании акционеров Qiwi был избран совет директоров: шесть из семи его членов сохранили свои места в совете. Это сооснователь и основной бенефициар Qiwi Сергей Солонин, CEO Qiwi Борис Ким, зампред правления банка "Открытие" Надия Черкасова, а в качестве независимых директоров - член совета директоров Альфа-банка Алексей Марей, член набсовета банка "Открытие" Елена Титова и независимый директор "Фосагро" Маркус Роудс.

Таким образом, Жаркова, которая в феврале сменила Солонина на посту гендиректора ассоциации "Финтех", стала единственным новым членом совета директоров.

Основным акционером Qiwi является Солонин, ему принадлежит 65,7% голосов, "Открытие" владеет 13,1% голосов, Ким - 3,3%.