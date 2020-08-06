Хайнань упростил административные процедуры для бизнеса еще в шести индустриальных парках

ХАЙКОУ /Китай/, 6 августа. /ТАСС/. Правительство южной китайской провинции Хайнань расширило список индустриальных парков, на территории которых действуют упрощенные административные процедуры для ведения бизнеса. Как сообщает агентство Синьхуа, изменения затронут шесть особых экономических зон.

Речь идет о территории экономического развития Янпу, новом районе Цзяндун и комплексной бондовой зоне в городе Хайкоу, центральном деловом районе города Санья, международном городке космонавтики Вэньчан и экспериментальной зоне международного образования Лиань в уезде Линшуй. Упрощение административных процедур затрагивает, в частности, отмену отчета о технико-экономическом обосновании проектов компаний на этих территориях. Кроме того, местная администрация будет единовременно проводить оценку влияния на окружающую среду, безопасности почвы и водных ресурсов, энергосбережения и других аспектов всего индустриального парка, а не каждого его объекта по отдельности.

В марте 2019 года администрация Хайнаня ввела данные меры для упрощения бюрократического процесса в пилотной зоне международного медицинского туризма Боао Лэчэн, районе освоения новых высоких технологий Хайкоу и зоне экономического развития Лаочэн. В октябре прошлого года в список индустриальных парков с упрощенными процедурами были добавлены наукоград залива Ячжоу, припортовый промышленный парк Дунфан и сельскохозяйственный логистический парк Ваньлин.

Власти Китая планируют создать свободный торговый порт в провинции Хайнан. Правительство страны намерено ввести на этом тропическом острове специальный таможенный режим, привлекательный для ведения бизнеса. КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.