Ростовский аэропорт с 10 августа станет транзитным для россиян, выезжающих за границу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 августа. /ТАСС/. Аэропорт Платов Ростова-на-Дону с 10 августа будет выполнять роль пересадочного узла для россиян, выезжающих за границу. Об этом в четверг сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"Аэропорт Платов с 10 августа становится крупнейшим региональным пересадочным узлом для перевозки россиян за границу - через донскую аэрогавань пойдут транзитные потоки пассажиров фактически со всех регионов страны. Кроме того, через аэропорт будут организованы трансферные перевозки пассажиров из-за рубежа в российские города, в том числе в Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Самару, Сургут, Тюмень, Уфу", - говорится в распространенном сообщении.

В управлении информполитики отметили, что с 10 августа к выполнению регулярных и чартерных рейсов из Платова в Анталью, Бодрум и Даламан приступают авиакомпании Nordwind Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings, Royal Flight, Azur Air. Прогнозируется, что пассажиропоток в Платове вернется к значениям, которые были до пандемии коронавируса и даже превысит его. "Количество рейсов за рубеж составит от 14 до 28 в сутки с пиковой нагрузкой до девяти самолетовылетов в час, пассажиропоток - до 10 тыс. человек ежедневно", - сообщили в управлении информполитики.

"Ростов-на-Дону - один из трех городов наряду с Москвой и Петербургом, аэропорт которого будет осуществлять перевозки пассажиров за границу, - напомнил заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк. - Поэтому возникла необходимость оценить, насколько подготовлены к этому как службы аэропорта, так и государственные контролирующие органы. Убедился, что коллеги готовы практически на 100%". По словам Вовка, в Платове соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, установленные в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Организована дистанционная термометрия с помощью тепловизоров, установлены диспенсеры с антисептиком для обработки рук.

В понедельник, 3 августа, аэропорт Платов возобновил международные авиаперевозки. Первый рейс авиакомпания Turkish Airlines выполнила в Стамбул. Регулярные рейсы в Стамбул запланированы пять раз в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Россия с 1 августа возобновила приостановленное в конце марта авиасообщение с рядом стран. Регулярные рейсы осуществляются в Великобританию, Танзанию, Турцию. Пока вылететь за рубеж можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.