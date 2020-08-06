"Билайн" планирует вернуть с аутсорсинга функции управления сетями связи

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") планирует вернуть себе часть функций по управлению инфраструктурой сети, которые сейчас находятся на аутсорсинге у крупных вендоров. Об этом в ходе телефонной конференции рассказал гендиректор компании Александр Торбахов.

В 2017 году "Билайн" объявил о переходе к новой операционной модели планирования, строительства и эксплуатации сети, которая подразумевала передачу на пять лет китайской Huawei и финской Nokia полного цикла управления мобильной, фиксированной и транспортной сетями.

По словам Торбахова, "Билайн" сейчас меняет многие подходы в компании, ориентируясь на различные долгосрочные тренды. "Одна из таких вещей - мы меняем то, как устроена наша техническая функция. Не секрет, что у "Билайна", в отличие от других игроков, целый ряд функций был отдан на аутсорсинг. Мы ряд таких ключевых функций возвращаем себе и хотим развивать их", - сказал он.

Так, возврат с аутсорсинга касается технических и IT-функций в области поддержки и управления сетью. "Мы не говорим, что собираемся возвращать персонал, обслуживающий наши базовые станции. Но все, что связано с центральными функциями в области мониторинга, планирования сети, которые отчасти были на аутсорсинге, постепенно наращиваем компетенцию и возвращаем в компанию", - сказал Торбахов.

Соглашения, заключенные "Билайном" в 2017 году, рассчитаны на пять лет с возможностью продления еще на два года. В рамках этой программы Huawei и Nokia занимаются планированием, оптимизацией, мониторингом и обслуживанием сети, а также управлением оборудованием. Сам "Билайн" определяет стратегию развития, качественные параметры сети и сохраняет за собой контроль над реализацией всего этого на основных этапах жизненного цикла сети, а также собственность на оборудование сети.