Паром для перевозок между Курилами и Сахалином спустили на воду в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Грузопассажирское судно проекта PV22 заложили в четверг на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (ССЗ) в Ленинградской области, сообщила пресс-служба предприятия. Это судно будет работать на линии от острова Сахалин до Курильских островов.

"На Невском судостроительно-судоремонтном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась торжественная церемония спуска грузопассажирского судна проекта PV22 "Павел Леонов", - говорится в сообщении.

Завод ведет строительство двух грузопассажирских судов PV22 по контракту с АО "Сахалинлизингфлот" для Сахалинской области, которые будут работать на социально значимом маршруте Сахалин - Курилы. По расчетам с выходом судов оборот пассажиров и грузов на курильской линии вырастет в три раза. Новый транспорт позволит осуществлять бесперебойные перевозки в любое время года.

Новый концепт проекта PV22 имеет улучшенную ледопроходимость, так как он был выполнен на базе арктического спасателя проекта MPSV07 (Невский ССЗ построил 4 судна данного проекта), улучшенные маневренные качества по сравнению с существующими судами. В готовом виде длина судна составит 75 метров, ширина -16 метров. Внутри разместятся 146 пассажиров, 24 контейнера (в том числе восемь рефрижераторных); шесть легковых автомобилей.