Минсельхоз завершил отбор проектов современного облика сельхозтерриторий

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минсельхоз завершил отбор проектов программы "Современный облик сельских территорий" общей стоимостью 44,9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз России завершил отбор проектов на 2021 год в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Минсельхозе, в общей сложности в отборе приняли участие 74 региона, представившие 894 проекта комплексного развития сельских территорий, из которых было отобрано 344 проекта из 61 субъекта Российской Федерации. Общая стоимость отобранных проектов составляет 44,9 млрд рублей, из них на средства федерального бюджета приходится 40,2 млрд рублей. Итоговый перечень проектов, включенных в финансирование, будет определен в ноябре текущего года в рамках подготовки федерального закона о бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.

Мероприятия отобранных проектов предусматривают такие направления, как создание, строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, включая государственные или муниципальные образовательные, медицинские, физкультурно-спортивные, культурно-досуговые организации и учреждения социального обслуживания. Запланировано строительство объектов для размещения в них организаций народных художественных промыслов, объектов ремесленной деятельности, туризма, приобретение транспортных средств и оборудования для этих объектов, а также строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий.