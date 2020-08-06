Водный транспорт в Костромской области вошел в перечень отраслей, пострадавших от пандемии

КОСТРОМА, 6 августа. /ТАСС/. Внутренний водный пассажирский транспорт в Костромской области включили в региональный перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса сфер экономики. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе региона по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

"Распоряжение о включении внутреннего водного пассажирского транспорта в региональный перечень пострадавших от коронавируса отраслей подписал глава региона. Новый статус позволит компаниям претендовать на дополнительные меры поддержки", - говорится в сообщении.

Всего в региональный перечень сфер, наиболее пострадавших из-за коронавируса, включено 45 отраслей, 2 114 организаций, 7,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. На предприятиях, попавших в список, работают почти 46 тыс. сотрудников.

В перечень уже включены гостиницы, предприятия общественного питания, туристический бизнес, предприятия торговли непродовольственными товарами, парикмахерские, химчистки, стоматология, учреждения дополнительного образования и другие предприятия. Компании, попадающие в перечень, имеют право на отсрочку по арендным платежам, льготы по налогам, также для них установлен мораторий по взысканию долгов и штрафов.

Крупной судоходной рекой в Костромской области является Волга. Причальная инфраструктура Костромы включает в себя три причала, один из которых предназначен для пригородных перевозок, два - для причаливания туристических и иных судов с осадкой до 3,5 м. Общая протяженность внутренних водных путей в границах Костромской области составляет около 795 км.

В Костромской области с начала пандемии коронавирус выявлен у 2 423 человек. Общее количество выздоровевших - 1 880. Умерли 27 человек. За прошедшие сутки в области выявлено 33 случая заражения коронавирусной инфекцией.