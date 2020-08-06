Российский производитель парфюмерии "Лорен" перешел на выпуск духов с цифровой маркировкой

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российский производитель парфюмерии "Лорен Косметик" начал выпускать духи и туалетную воду с маркировкой кодами Data Matrix. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе оператора маркировки Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"К настоящему времени выпущено несколько десятков тысяч единиц такой продукции (с маркировкой - прим. ТАСС). Это духи и парфюмерная вода как для сети "Лэтуаль", так и для "Магнит Косметик", - цитирует ЦРПТ замдиректора по логистике компании "Лэтуаль" Андрея Кривенцева.

Как отметили в ЦРПТ, "Лорен" является дочерней компанией "Алькор и Ко" (головная компания группы "Лэтуаль").

Обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию РФ, и передача сведений об обороте товаров в систему, начнется с 1 октября 2020 года. Реализация немаркированных товарных остатков разрешается до 30 сентября 2021 года.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Покупатель может самостоятельно узнать легальность продукции и другую информацию в приложении "Честный знак".