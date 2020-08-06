Forbes составил список пользователей TikTok с самыми высокими доходами

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Американский журнал Forbes составил список пользователей социальной сети TikTok, которым успешнее других удавалось в течение последнего года заработать с ее помощью. Перечень опубликован в четверг.

В него включены семь молодых жителей США и Канады. Все они размещают в соцсети короткие видеозаписи развлекательного характера, по большей части танцевальные. Первое место заняла 19-летняя Эдисон Рэй Истерлинг из штата Луизиана. Она за 12 месяцев, которые завершились 30 июня 2020 года, заработала с помощью TikTok около $5 млн. У нее более 54 млн подписчиков. Как констатирует издание, Истерлинг выпускает свою линию косметики. Получив известность в TikTok, она заключила соглашения с производителем одежды American Eagle и интернет-сервисом Spotify.

На втором и третьем местах сестры Чарли и Дикси Д'Амелио из Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Первая за отчетный период заработала $4 млн, вторая - $2,9 млн. Они были гостями известных телешоу и представляли продукцию производителя одежды Hollister и других компаний.

Доходы певицы из штата Пенсильвания Лорен Грей составили $2,6 млн. Благодаря популярности в TikTok она заключила соглашения со звукозаписывающей компанией Virgin Records и другими фирмами.

На пятом месте Джош Ричардс из Канады ($1,5 млн). Шестое разделили живущие в США Майкл Ли и Спенсер Найт. Оба заработали по $1,2 млн. Издание отмечает, что расчеты проведены на основе данных, которые представили сами пользователи. В рейтинг не включили людей, которые заработали в соцсети средства после того, как прославились в какой-то иной сфере.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что запретит TikTok на территории США, если американское подразделение соцсети или всю ее не купит американская компания. Администрация США утверждает, что руководство TikTok занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.