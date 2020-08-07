РБК: в Счетной палате предложили альтернативу продаже санированных банков

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин предложил передавать санированные банки правительству, если их не удастся продать. Об этом в пятницу сообщает РБК.

"Регулятору надо избавляться от всех банков, а также от страховых компаний и НПФ. Если есть возможность продать их частным структурам, нужно это сделать, если нет - сделать такую же схему, как со Сбербанком (в 2020 году был передан от ЦБ правительству)," - отметил в статье Саватюгин.

Аудитор полагает, что правительству необходимо выработать единую стратегию в отношении госбанков, чтобы финансовые интересы последних в борьбе за клиентов не пересекались.

В то же время, опрошенные изданием эксперты полагают что ЦБ способен трансформировать бизнес модели и повысить инвестиционную привлекательность в санируемых банках. Кроме того, остро стоит вопрос оценки таких учреждений, ведь если продажа банка будет проходить с дисконтом, то убыток возьмет на себя ЦБ, а если по балансовой стоимости - правительство.

Саватюгин напомнил, что вскоре Счетная палата проведет ревизию Фонда консолидации банковского сектора (через который уже прошли банк "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк). Более того, будет произведена проверка финансово-хозяйственной деятельности АСВ и аудит использования Фонда национального благосостояния.