Эксперты объяснили причины для возможного роста цены нефти до $50 за баррель

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Цена нефти Brent на днях пробила отметку $45 за баррель впервые с марта, и у этого роста есть фундаментальные причины, говорят опрошенные ТАСС аналитики. Дефицит на рынке нефти на фоне ограничений в ОПЕК +, увеличение денежной ликвидности от Центробанков и оживление деловой активности в экономике могут подтолкнуть котировки в диапазон $45-50 за баррель в ближайшее время. Однако для начала восстановления сланцевой добычи нефти в США потребуется длительное сохранение цен выше этого уровня, уверены они.

Ягодка опять

Начало августа принесло несколько позитивных новостей для рынка нефти. Так, запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 7,4 млн баррелей, что вдвое больше, чем ожидали аналитики, а индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в июле вырос до максимума за последние 9,5 лет. На этих данных цена североморского эталона, наконец, смогла преодолеть отметку в $45 за баррель впервые с начала марта, когда котировки обвалились на разрыве договоренностей в ОПЕК+.

Рынок нефти, указывает аналитик "Финама" Алексей Калачев, "два месяца топтался на одной отметке, не в силах пробить $45 за баррель", так как инвесторы опасались роста добычи из-за смягчений в ОПЕК+ с наступлением августа. "Однако вышедшая статистика показала, что роста запасов не произошло, риски смягчились", - поясняет он. На этом фоне рекордные объемы денежного стимулирования от мировых Центробанков, наконец, пошла и на рынок нефти, считают аналитики. "Напечатанным деньгам надо куда-то деваться, новая наличность уже перегрела цены на золото и другие металлы", - говорит Калачев.

"Июль стабильно показывает восстановление промышленности, это стало в принципе поводом для роста цен на все сырье, не только нефти. Кроме того, инвесторы в ожидании девальвации доллара считают, что страны-потребители увеличат закупки сырья", - добавляет директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

"Рынок благодаря сделке ОПЕК+ и восстановлению спроса перешел в состояние дефицита, о чем говорит снижение товарных запасов в США. Это толкает цены вверх", - соглашается директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его мнению, рынок исходит из того, что спрос на нефть продолжит восстанавливаться, экономики будут открываться, а повторное введение карантинных мер в отдельных странах будет носить характер исключений.

Названные факторы позволят нефти перейти в диапазон $45-50 за баррель в ближайшие месяцы, солидарны собеседники ТАСС. "Если спрос на нефть в мире продолжит восстанавливаться набранными темпами, то "ликвидности на рынке достаточно, чтобы приподнять цену еще", - считает Калачев. Танурков считает "практически неизбежным" рост цен на нефть к началу 2021 года, так как баланс на рынке смещается в сторону дефицита предложения. Маринченко также считает, что ценовой коридор в $45-50 за баррель реалистичен для этого и следующего года, но выше этого диапазона нефти будет подняться сложно из-за все еще большого объема товарных запасов нефти.

Далеко до мечты

Несмотря на то, что цена нефти достаточно долго держалась выше $40 за баррель, признаков активного восстановления сланцевой добычи в США пока не наблюдается, говорит Танурков.

"Моментального восстановления добычи не произойдет. Пока цены на нефть не вырастут заметно выше уровня издержек, никто не будет вкладывать в новое бурение. Все равно для начала устойчивого восстановления нужен какой-то период времени, когда цены будут достаточно высокими, чтобы возобновилась инвестиционная активность", - считает он.

По мнению эксперта, речь идет о стоимости нефти не менее $50 за баррель на протяжении трех и больше месяцев. А сейчас пока можно говорить о том, что, возможно, падение сланцевой добычи просто остановится, полагает он. Сейчас количество активных буровых установок в США находится на рекордно низком уровне, но последние три недели практически не падает, добавляет Маринченко.

"Сланцевые компании продолжают работать над снижением точки безубыточности, это позитивно скажется на их возможность нарастить добычу при стабилизации цен. Но восстановление добычи до уровней, которые фиксировались в начале года, вероятно, будет возможно только при ценах выше $50", - резюмирует он.