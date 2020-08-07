Бизнес ФРГ призвал Мааса и Лаврова обсудить возобновление авиасообщения между странами

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Германо-российская внешнеторговая палата призвала глав МИД ФРГ и РФ Хайко Мааса и Сергея Лаврова обсудить 11 августа вопрос скорейшего возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами, прерванного в марте из-за пандемии. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении палаты.

"Приостановка пассажирских перевозок чревата личными трагедиями. Но она также имеет серьезные последствия для инвестиционных и ремонтных проектов в обеих странах", - приводятся слова председателя правления палаты Маттиаса Шеппа. "Открытие границ в связи с этим стало бы своеобразным дополнительным конъюнктурным пакетом в двусторонних экономических отношениях", - полагает он.

Палата, по своим данным, направила письма обоим министрам с конкретными предложениями относительно того, как возобновить авиасообщение и обеспечить выполнение мер по защите здоровья пассажиров. Они, в частности, предполагают обязательное подтверждение негативного результата теста на коронавирус. "Чтобы замороженные инвестиционные проекты снова можно было оживить, нам необходима нормализация пассажирских перевозок, а вместо длительных карантинов - экспресс-тесты в аэропортах, - считает Шепп. - Мы надеемся, что визит министра Хайко Мааса в Москву позволит преодолеть "мертвые пункты" [в двусторонних отношениях]".

Палата совместно с посольством ФРГ в Москве организует спецрейсы, которыми в Россию прибывают немецкие топ-менеджеры, дипломаты, журналисты и эксперты. Утром в пятницу в Домодедово приземлился пятый такой рейс из Франкфурта-на-Майне.

Маас совершит однодневный визит в Россию 11 августа. Он проведет в Москве переговоры с Лавровым, на которых будут, в частности, обсуждаться ситуация на Украине, в Сирии, Ливии и обстановка вокруг иранской ядерной сделки. Затем германский министр отправится в Санкт-Петербург, где почтит память жертв блокады Ленинграда во время Второй мировой войны.