Индийская компания заключила соглашение с Фондом Гейтсов о производстве вакцин

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Индийский производитель вакцин - Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India, SII) в городе Пуна - заключил соглашение с Фондом Билла и Мелинды Гейтс и международным альянсом по вакцинации и иммунизации GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation), чтобы обеспечить производство и поставку 100 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции для Индии, а также других стран с невысоким уровнем дохода. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении института.

"Благодаря этому сотрудничеству SII будет предоставлен предварительный капитал для увеличения производственных мощностей, чтобы, как только вакцина или вакцины получат одобрение регулирующих органов и предквалификацию ВОЗ, дозы (вакцины) могли бы быть произведены в большом масштабе для распространения в Индии и в странах с низким и средним уровнем дохода в рамках разработанного GAVI механизма COVAX AMC (обязательства по закупкам вакцины против COVID-19 - Advanced Market Commitment - прим. ТАСС) уже в первой половине 2021 года ", - говорится в заявлении SII.

По этой информации, планируется установить доступную цену в $3 за дозу вакцины. Речь пока идет о вакцинах-кандидатах от компаний-разработчиков AstraZeneca и Novavax, если эти препараты получат полную лицензию и предквалификацию ВОЗ.

Согласно сообщению, Фонд Билла и Мелинды Гейтс предоставит GAVI 150 миллионов долларов на эту программу.