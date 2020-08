Индийская компания заключила соглашение с Фондом Гейтсов о производстве вакцин

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Индийский производитель вакцин - Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India, SII) в городе Пуна - заключил соглашение с Фондом Билла и Мелинды Гейтс и международным альянсом по вакцинации и иммунизации GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation), чтобы обеспечить производство и поставку 100 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции для Индии, а также других стран с невысоким уровнем дохода. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении института.