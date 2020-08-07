Ходатайство операторов связи о создании СП по 5G находится на рассмотрении в ФАС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ходатайство операторов связи о создании совместного предприятия (СП) по расчистке спектра 5G находится на рассмотрении в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщили ТАСС в пресс-службе "Ростелекома".

На вопрос о том, на какой стадии находится создание СП, в пресс-службе сказали: "Договор между операторами находится в ФАС".

В декабре 2019 года "большая четверка" операторов подписала соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия для расчистки спектра 5G. В рамках соглашения компании прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания СП с равными акционерными долями каждого оператора.

СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.