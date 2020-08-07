Власти Петербурга сообщили, что Сбербанк готов инвестировать в "Морской Фасад"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо подтвердил готовность кредитно-финансовой организации инвестировать в "Морской Фасад" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города в пятницу.

"Председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо подтвердил намерение Сбербанка инвестировать средства в проект" Морской фасад", - указано в сообщении.

Проект предусматривает совместное развитие современного инновационного квартала. Помимо деловой функции и создания пространств с высокотехнологичными рабочими местами здесь будет большое количество площадок для междисциплинарных коммуникаций. Предусматриваются также современные прогулочные и спортивные зоны.

По поручению губернатора Александра Беглова со стороны Петербурга курировать проект будет вице-губернатор Евгений Елин.