{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Петербурга сообщили, что Сбербанк готов инвестировать в "Морской Фасад"

Проект предусматривает совместное развитие инновационного квартала, в котором будут созданы пространства с высокотехнологичными рабочими местами и площадки для междисциплинарных коммуникаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо подтвердил готовность кредитно-финансовой организации инвестировать в "Морской Фасад" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города в пятницу.

"Председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо подтвердил намерение Сбербанка инвестировать средства в проект" Морской фасад", - указано в сообщении.

Проект предусматривает совместное развитие современного инновационного квартала. Помимо деловой функции и создания пространств с высокотехнологичными рабочими местами здесь будет большое количество площадок для междисциплинарных коммуникаций. Предусматриваются также современные прогулочные и спортивные зоны.

По поручению губернатора Александра Беглова со стороны Петербурга курировать проект будет вице-губернатор Евгений Елин.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом
Читать полностью