СМИ: власти Хайнаня объяснили правила перехода компаний на льготный подоходный налог

ХАЙКОУ, 8 августа. /ТАСС/. Налоговое управление Хайнаня с целью привлечения инвесторов в региональную зону свободной торговли провело мероприятие по разъяснению правил перехода местных компаний на льготную ставку подоходного налога в размере 15%. Об этом сообщила газета Hainan Ribao.

"Во-первых, по основному роду деятельности предприятие должно относиться к одной из отраслей, развитие которых поощряется властями. Кроме того, благодаря активности в соответствующей сфере ему необходимо обеспечивать как минимум 60% от своих доходов", - приводит издание слова представителя ведомства Чэнь Чуанвэня.

Он уточнил, что филиалы и отделения предприятий, штаб-квартира которых не зарегистрирована на острове, имеют право воспользоваться указанным льготным режимом только если вышеупомянутому требованию удовлетворяют их собственные доходы на территории Хайнаньского порта свободной торговли. Отчетная деятельность всей корпоративной структуры, расположенной в других китайских регионах или за пределами страны, учитываться не будет. Как рассказал чиновник, перед тем как подать заявку на снижение подоходного налога, компания обязана самостоятельно провести внутренний аудит и на его основании доказать, что она действительно соответствует требованиям и может рассчитывать на снижение фискального бремени.

"Предприятие должно уделять особенно пристальное внимание тому, насколько сильно влияют разовые крупные денежные поступления (за счет каналов, не являющихся постоянными) на долевое соотношение доходов, получаемых от основной деятельности", - подчеркнул Чэнь Чуанвэнь.

Чиновник напомнил, что в последнее время постоянно растет количество компаний, намеревающихся обосноваться на Хайнане. "Как правило, параллельно совершаются сделки, касающиеся передачи пакетов ценных бумаг или увеличения активов путем акционирования. Они могут привести к снижению доли дохода, получаемого организацией от основной деятельности, и тем самым отразиться на доступе к налоговым преференциям", - предупредил он.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Местная администрация создает привлекательные условия для инвесторов, в том числе в налоговой сфере. Как заявил ранее глава Госкомитета по делам развития и реформ Китая Хэ Лифэн, делая ставку на льготы, остров "не должен превратиться в популярное место для ухода от налогов".