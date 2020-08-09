Минфин США против выделения властям штатов еще $1 трлн помощи при пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Федеральное правительство США готово и дальше предоставлять властям американских штатов средства на преодоление последствий пандемии коронавируса, но считает затребованную сумму в $1 трлн чрезмерной. Об этом министр финансов Стивен Мнучин заявил в воскресенье в эфире телеканалу Fox News.

"Мы в последние несколько дней беседовали со многими губернаторами, предложив дополнительные средства для населения штатов. У них еще остаются $150 млрд с последнего раза [из пакета стимулирующих экономику мер]. Большинство губернаторов не израсходовали и половины этих средств", - отметил Мнучин.

"Губернаторы говорят, что им нужны деньги на сферу образования. Им нужна помощь, а президент заявлял, что предоставит ее им. Но не триллион же долларов", - добавил глава Минфина США. Он выразил уверенность в том, что в нынешней ситуации демократам в Конгрессе придется первыми сделать шаг к достижению компромисса с администрацией США по очередному пакету мер стимулирования американской экономики и помощи населению в период пандемии.

Президент США Дональд Трамп 8 августа подписал четыре указа, направленные на смягчение экономических последствий пандемии для жителей страны в свете того, что администрация не смогла прийти к соглашению с демократами в Конгрессе США о новом пакете мер стимулирования американской экономики. Своим первым указом глава Белого дома распорядился приостановить сбор налога на зарплату, другим указом увеличил выплаты в рамках пособий по безработице. Трамп также продлил срок действия моратория на выселение американских граждан из съемного жилья за неуплату аренды во время пандемии и смягчил условия выплаты студентами задолженности за обучение.

Президент подписал 24 апреля законопроект, предусматривающий применение пакета мер поддержки экономики объемом почти $500 млрд для преодоления последствий пандемии. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.