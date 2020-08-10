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Mail.ru Group запустила мобильный браузер Atom с мини-приложениями и лентой рекомендаций

В браузере можно авторизоваться через единый аккаунт VK Connect, который связывает проекты экосистемы Mail.ru Group

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Mail.ru Group запустила мобильный браузер Atom для Android с мини-приложениями и лентой рекомендаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"10 августа 2020 года Mail.ru Group запускает браузер Atom для Android. В мобильный Atom встроена платформа VK Mini Apps с мини-приложениями для любых повседневных задач. Кроме того, в браузере есть рекомендательная система "Пульс", которая находит для пользователя статьи и материалы по интересам", - сообщили в компании.

В пресс-службе пояснили, что в браузере можно авторизоваться через единый аккаунт VK Connect, который связывает проекты экосистемы Mail.ru Group. Кроме того, если пользователь авторизуется в Atom на телефоне и на компьютере, браузер будет автоматически синхронизировать данные.

"Мобильный Atom адаптируется к привычкам. Рекомендательная система "Пульс" составляет для пользователя индивидуальную ленту со статьями и полезными материалами на основе его интересов. Кроме того, браузер автоматически добавляет в визуальные закладки часто посещаемые сайты", - добавили в компании.

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