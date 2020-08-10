Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже за неделю снизилась почти на 6%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник достигла 50,84 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов. Таким образом, оптовая цена этой марки бензина за неделю с 3 по 10 августа снизилась почти на 6%.

При этом на торгах 10 августа стоимость Аи-95 выросла на 0,6% по отношению к показателю 7 августа.

Цена Аи-95 в Европейской части России за неделю снизилась на 6,2% - до 50,36 тыс. рублей за тонну. В Санкт-Петербурге топливо подешевело на 6,5% - до 53,8 тыс. рублей за тонну, в Москве - до 52,34 тыс. рублей за тонну (-6,1%).

Оптовая цена топлива марки "Регуляр-92" за неделю упала почти на 3% - до 49,52 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива уменьшилась на 3,7% - до 43,81 тыс. рублей за тонну, а стоимость сжиженных углеводородных газов - на 2%, до 24,39 тыс. рублей за тонну.

Рекордный рост цены

В начале июля оптовая цена Аи-95 на бирже обновила рекорд и приблизилась к 60 тыс. рублей за тонну, достигнув 59,6 тыс. рублей за тонну. В ФАС и Минэнерго это объясняли снятием карантинных ограничений в стране и резким ростом спроса на топливо. Нефтекомпаниям было поручено увеличить объем предложения, после этого цена на бирже, через которую продается примерно 20% всего бензина в стране, начала снижаться.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.

Цена топлива на АЗС

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.