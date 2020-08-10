Минвостокразвития предлагает сократить до 5 дней внеплановую проверку резидентов Арктики

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минвостокразвития России разработало порядок проведения внеплановых проверок в отношении резидентов Арктической зоны в соответствии с принятым ранее законом о создании системы преференций в Арктике. Как следует из проекта документа, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов, срок проведения такой проверки планируется ограничить пятью днями.

Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет подготовленных Минвостокразвития РФ законопроектов, предусматривающих льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты.

"Настоящий порядок определяет правила согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и внеплановых проверок, проводимых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации, а также правила согласования оснований, заявленных органами контроля для проведения внеплановых проверок. <…> Срок проведения внеплановой проверки не может превышать пять рабочих дней", - говорится в документе.

Предлагается, что после выдачи предписания об устранении нарушений уполномоченные органы могут проводить внеплановую проверку по истечении двух месяцев. "В случае, если резидентом Арктической зоны, в отношении которого было выдано указанное предписание, представлено уведомление об устранении нарушений, органы государственного контроля вправе проводить внеплановую проверку ранее чем по истечении двух месяцев со дня выдачи предписания об устранении нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные предписанием об устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев со дня вынесения указанного предписания", - говорится в документе.

Необходимость уведомления

Отмечается также, что в целях согласования внеплановой проверки орган контроля в день подписания распоряжения или приказа о проведении внеплановой проверки резидента должен будет уведомлять об этом Минвостокразвития. Затем, предложили в профильном министерстве, уполномоченным должностным лицом Минвостокразвития России принимается решение о согласовании внеплановой проверки или об отказе эв согласовании ее проведения не позднее чем в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления документов о намерении провести проверку резидента Арктической зоны.

При этом в определенных случаях, например, когда причиной выездной внеплановой проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, органы контроля, согласно проекту приказа Минвостокразвития, вправе начать проверку незамедлительно, известив об этом министерство. "В случае отсутствия оснований для проведения внеплановой проверки Минвостокразвития России направляет руководителю контрольного органа мотивированное предложение о необходимости завершения проведения внеплановой проверки. Одновременно копия указанного предложения направляется в управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Арктической зоне Российской Федерации", - отмечается в документе.

Кроме того, после окончания проверки, органу, ее проводившему, необходимо будет предоставить в Минвостокразвития в течение трех дней копии документов, подготовленных по результатам проведенной проверки, в том числе акты, представления, предписания, сведения о привлечении лиц к административной ответственности.